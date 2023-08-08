Кваліфікація на чемпіонат Європи стартує у лютому 2024 року

Чоловіча національна збірна України за підсумками жеребкування, яке відбулось у Мюнхені, потрапила в групу А кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Українці гратимуть у групі А разом зі збірними Словенії, Ізраїля та Португалії.

На чемпіонат Європи вийдуть найкращі три команди з квартету. Календар матчів відбору ФІБА визначить незабаром.

Результати жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2025 року:

А: Словенія, Україна, Ізраїль, Португалія.

В: Італія, Туреччина, Угорщина, Ісландія.

С: Іспанія, Латвія, Бельгія, Словаччина.

D: Німеччина, Чорногорія, Болгарія, Швеція

E: Франція, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Кіпр.

F: Греція, Чехія, Нідерланди, Великобританія.

G: Сербія, Фінляндія, Грузія, Данія.

H: Литва, Польща, Естонія, Північна Македонія.

Кваліфікація на чемпіонат Європи проходитиме під час трьох “вікон”: 19-27 лютого 2024 року, 18-26 листопада 2024 року та 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні.

Відповідно до формату, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету 2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.