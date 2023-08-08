Головне
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000
Сьогодні 10:47 3383 2
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 15:30 317862 3
Геленіус замінить Вайта в поєдинку з Джошуа
Сьогодні 13:23 325
Мудрик - новий 10-й номер Челсі
Сьогодні 13:14 798
Збірна Колумбії здолала Ямайку та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:05 307
Дніпро-1 може втратити ще одного лідера
Сьогодні 10:14 852
Оболонь поскаржилась на суддівство у матчі з Динамо
Сьогодні 09:25 647
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом
Сьогодні 08:23 8217
Калініна поступилась Стівенс на старті турніру у Монреалі
Сьогодні 08:08 536
ПСЖ оголосив про підписання нападника Бенфіки Рамуша
Вчора 23:35 398
Прямі трансляції

Стали відомі суперники збірної України у відборі на Євробаскет-2025

Кваліфікація на чемпіонат Європи стартує у лютому 2024 року
Сьогодні 16:25 71 0
Стали відомі суперники збірної України у відборі на Євробаскет-2025

Джерело - fbu.ua.

Чоловіча національна збірна України за підсумками жеребкування, яке відбулось у Мюнхені, потрапила в групу А кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Українці гратимуть у групі А разом зі збірними Словенії, Ізраїля та Португалії.

На чемпіонат Європи вийдуть найкращі три команди з квартету. Календар матчів відбору ФІБА визначить незабаром.

Результати жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2025 року:

  • А: Словенія, Україна, Ізраїль, Португалія.
  • В: Італія, Туреччина, Угорщина, Ісландія.
  • С: Іспанія,  Латвія, Бельгія, Словаччина.
  • D: Німеччина, Чорногорія, Болгарія, Швеція
  • E: Франція, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Кіпр.
  • F: Греція, Чехія, Нідерланди, Великобританія.
  • G: Сербія, Фінляндія, Грузія, Данія.
  • H: Литва, Польща, Естонія, Північна Македонія.

Кваліфікація на чемпіонат Європи проходитиме під час трьох “вікон”: 19-27 лютого 2024 року, 18-26 листопада 2024 року та 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні.

Відповідно до формату, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету 2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом 8217
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 17947
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 317862 3
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 28784
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6208
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11829
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28478
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41612
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 86901 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28778
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35205 4
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80853 1