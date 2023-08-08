Джерело - fbu.ua.
Чоловіча національна збірна України за підсумками жеребкування, яке відбулось у Мюнхені, потрапила в групу А кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Українці гратимуть у групі А разом зі збірними Словенії, Ізраїля та Португалії.
На чемпіонат Європи вийдуть найкращі три команди з квартету. Календар матчів відбору ФІБА визначить незабаром.
Результати жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2025 року:
- А: Словенія, Україна, Ізраїль, Португалія.
- В: Італія, Туреччина, Угорщина, Ісландія.
- С: Іспанія, Латвія, Бельгія, Словаччина.
- D: Німеччина, Чорногорія, Болгарія, Швеція
- E: Франція, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Кіпр.
- F: Греція, Чехія, Нідерланди, Великобританія.
- G: Сербія, Фінляндія, Грузія, Данія.
- H: Литва, Польща, Естонія, Північна Македонія.
Кваліфікація на чемпіонат Європи проходитиме під час трьох “вікон”: 19-27 лютого 2024 року, 18-26 листопада 2024 року та 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні.
Відповідно до формату, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету 2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.