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Барселона зацікавилася гравцем НБА, який мав скандальний роман з акторкою фільмів для дорослих

Сьогодні 15:40 240 0
Барселона зацікавилася гравцем НБА, який мав скандальний роман з акторкою фільмів для дорослих

Джерело - basket.com.ua.

Брін Форбс може перейти до баскетбольного клубу Барселона.

Про це повідомляє Sportando.

Баскетболіст не був задрафтований, але з 2016 року грав за команди НБА. 30-річний Брін виступав за Сан-Антоні, Денвер, Міннесоту, а у складі Бакс став чемпіоном. В чемпіонському плей-оф Форбс відіграв 20 матчів, у яких набирав 6,6 очка за 13 хвилин.

У лютому цього року він потрапив у скандал. Форбса було затримано, адже він побив свою дівчину - колишню акторку фільмів для дорослих Ельзу Джин. Однією з версій сварок називається заздрість Форбса до успіху Джин, адже обліковий запис OnlyFans став приносити їй істотний дохід.

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