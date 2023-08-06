Легендарний іспанський баскетболіст призупинив кар’єру через психічні проблеми

Іспанський розігруючий Рікі Рубіо вирішив призупинити свою кар’єру.

Про це заявив сам спортсмен.

“Я вирішив призупинити кар’єру, щоб подбати про своє психічне здоров’я. Хочу подякувати Федерації баскетболу Іспанії за підтримку. Вони зрозуміли моє рішення. Сьогодні родинні стосунки в нашому колективі важливі як ніколи. Дякую. Прошу з повагою ставитися до мого особистого життя. Коли з’явиться нова інформація, я повідомлю вам”, - сказав Рубіо.

Рубіо в складі збірної Іспанії виграв останній чемпіонат світу 2019 року в Китаї, ставши MVP турніру. Баскетболіст також допоміг національній команді виграти два Євробаскета (2009, 2011), срібні та бронзові медалі Олімпіади (2008, 2016). Рубіо готувався зі збірною до ЧС-2023, але не брав участь в першій підготовчій грі і покинув розташування команди.

У сезоні-2022/23 Рубіо виступав за Клівленд, набираючи в середньому 5,2 очка і 3,5 передачі в 33 матчах. Останнім часом іспанець надовго вибував з строю через постійні травми.