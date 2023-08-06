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Збірна Словенії втратила лідера на чемпіонат світу через жахливу травму

Сьогодні 12:25 256 0
Збірна Словенії втратила лідера на чемпіонат світу через жахливу травму

Джерело - basket.com.ua.

Форвард Денвера та збірної Словенії Влатко Чанчар отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна в товарискьому матчі проти Греції (77:88).

Про це повідомляє si.com.

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Чарчар невдало приземлився на паркет після виконання данку з супротивом. Форвард залишив майданчик за допомогою партнерів по команді та одразу вирушив у роздягальню.

Точний термін відновлення Чанчара невідомий, але він точно пропустить майбутній чемпіонат світу і, скоріш за все, першу половину нового сезону НБА.

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