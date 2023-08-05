Збірна України обіграла Ізраїль у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України здобула перемогу в контрольному матчі над Ізраїлем з рахунком 75:69.
Найрезультативнішим в складі нашої збірної став Олександр Ковляр, який набрав 16 очок та майже 34 хвилини на майданчику.
Контрольний матч
05 серпня
Україна — Ізраїль 75:69 (17:14, 20:18, 25:24, 13:13)
Україна: Ковляр 16 + 5 передач – 6 втрат, Зотов 14, Войналович 5 + 5 підбирань, Бобров 3 + 8 підбирань, Кравцов 13 + 6 підбирань – старт; Петров 9 – 6 втрат, Пустовий 9 + 5 підбирань, Мішула 2, Павлов 2, Крутоус 2
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