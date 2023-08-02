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Молодшого брата ексгравця НБА Бейкона застрілили біля нічного клубу

Рахім був вбитий в результаті стрілянини на вечірці
Сьогодні 11:47 138 0
Молодшого брата ексгравця НБА Бейкона застрілили біля нічного клубу

Джерело - Eurohoops.

Біля нічного клубу у місті Лейкленд, штат Флорида, загинув молодший брат колишнього гравця команд НБА Дуейна Бейкона.

Про це повідомляє Eurohoops.

Рахім, який був відомий під музичним псевдонімом "350heem", був вбитий в результаті стрілянини на вечірці, яка була влаштована Дуейном на честь виходу нового мікстейпу у брата.

Окрім реп-виконавця вогнепальні поранення отримала 48-річна жінка. Бейкон-молодший був доставлений в лікарню, але в підсумку помер від отриманих травм.

Поліція заарештувала 23-річну дівчину на ім'я Джаміла Джонсон. Звинувачень щодо стрілянини поки висунуто не було.

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