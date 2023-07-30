Збірна України програла Швейцарії на жіночому Євробаскеті U-20

Жіноча збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна жіноча збірна України U-20 поступилась в другому своєму матчі на чемпіонаті Європи, програвши Швейцарії (66:70).

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Віра Грималюк з 23 очками, а Євгенія Путра оформила дабл-дабл з 10 очками та 14 підбираннями.

В середу, 2 серпня, збірна України проведе останній матч групового етапу проти збірної Німеччини. Початок гри о 15:30 за Києвом.

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Група А

2 тур, 30 липня

Швейцарія - Україна 70:66 (16:21, 18:13, 19:10, 17:22)

Україна: Микульська 4 + 11 підбирань – 4 втрати, Семенчук 0, Грималюк 23 – 4 втрати, Путра 10 + 14 підбирань – 4 втрати, Діке 4 – старт; Ткаченко 13 + 7 підбирань, Кулеша 11, Тиха 1