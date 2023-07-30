Санон та Липовий цього літа не зіграють за збірну України

Надалі чоловіча збірна України з баскетболу готуватиметься без захисників Іссуфа Санона та Олександра Липового, які через проблеми зі здоров’ям вже полишити тренувальний табір.

Про це заявив головний тренер команди Віталій Степановський.

“Липовий потренувався з нами півтора дня - вечірнє тренування 15 числа та два тренування 16 липня. Ще до початку збору він проходив медогляд і, на жаль, у нього не дуже хороші результати цього медогляду, і лікарі заборонили йому отримувати великі навантаження. Тому йому прописали курс лікування, він відновлюється і готується безпосередньо до сезону.

Санон ще за 10 днів до початку збору зателефонував мені і розповів про те, що він травмувався під час індивідуальної роботи. Ми робили все, щоб Іссуф відновився, він працював в індивідуальному режимі. Він працював із тренером з фізичної підготовки, намагався брати участь у командних тренуваннях, але, на жаль, його турбує травма і було прийнято рішення, щоб він готувався до сезону. Він не може працювати на 100%.

Шундель з командою. Він травмував палець, йому наклали лангет і зараз він із цим лангетом не може, на жаль, тренуватись. Але він залишається у збірній, працює з тренером з фізпідготовки за індивідуальним графіком. Подивимось, як буде далі”, - сказав Степановський.