Дончич назвав ціль збірної Словенії на чемпіонаті світу

Збірна Словенії хоче виграти чемпіонат світу-2023 з баскетболу, який з 25 серпня по 10 вересня 2023 року відбудеться у трьох країнах (Індонезії, Японії та Філіппінах).

Про це заявив лідер команди Лука Дончич.

“Довге літо видалося, але я дуже радий повернутися. Багато ігор, багато тренувань. Чекаю з нетерпінням. Я не грав із 10 квітня. Чекаю з нетерпінням.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів

Мета завжди одна й та сама. Щоразу, коли їдемо на чемпіонат, наша мета - виграти його. Чим це закінчується - інше питання. Але ціль для мене завжди одна.

Цього року почуваюся краще. Думаю, це помітно. Подякуйте тренеру з фізпідготовки Анже Мачека, він бігав за мною і змушував працювати“, - сказав Дончич.