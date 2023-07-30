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Кольченко визначився з клубом на наступний сезон

Сьогодні 16:25 209 0
Кольченко визначився з клубом на наступний сезон
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua/.

Олександр Кольченко продовжив співпрацю з київським Будівельником. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Досвідчений 34-річний захисник  і один із найкращих снайперів в історії українського баскетболу допоможе киянам у сезоні 2023/24, повідомила пресслужба клубу.

Окрім минулорічного золота, Кольченко у 2018 році став переможцем Суперліги у складі Черкаських Мавп і тоді ж був визнаний MVP чемпіонату.

Також Кольченко двічі грав на чемпіонатах Європи у складі національної збірної  України - у 2011 та 2017 роках.

У минулому сезоні Олександр приносив Будівельнику в середньому 12.6 очка, 3.2 підбирання та віддавав 2.9 передачі, при точності з периметра в 37,1% (5,7 спроби за гру).

Починаючи з 2009 року Кольченко встиг пограти у Хіміку, Азовмаші, Галичині, Черкаських Мавпах та Тернополі.

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