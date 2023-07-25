Італієць Менніон не зіграє на ЧС-2023

Розігруючий Віртуса Ніко Менніон не зіграє у складі збірної Італії на ЧС-2023.

Про це заявив головний тренер Віртуса Джанмарко Поццекко.

“Цього літа Ніко Менніон не увійде до складу команди. Це було важке рішення, але його поділяють обидві сторони.

В останні два роки Ніко був абсолютним лідером у збірній, демонструючи сильний зв’язок із адзурро та високий професіоналізм.

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Однак він викладався по максимуму в сезоні, і ми дійшли взаємної думки, що краще не включати його до складу гравців, які почнуть готуватися до чемпіонату світу”,- заявив Поццекко.