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Італієць Менніон не зіграє на ЧС-2023

Сьогодні 22:41 101 0
Італієць Менніон не зіграє на ЧС-2023

Джерело - eurohoops.net.

Розігруючий Віртуса Ніко Менніон не зіграє у складі збірної Італії на ЧС-2023.

Про це заявив головний тренер Віртуса Джанмарко Поццекко.

“Цього літа Ніко Менніон не увійде до складу команди. Це було важке рішення, але його поділяють обидві сторони.

В останні два роки Ніко був абсолютним лідером у збірній, демонструючи сильний зв’язок із адзурро та високий професіоналізм.

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Однак він викладався по максимуму в сезоні, і ми дійшли взаємної думки, що краще не включати його до складу гравців, які почнуть готуватися до чемпіонату світу”,- заявив Поццекко.

У сезоні-2022/23 років Менніон набирав у середньому 5,9 очка, 1,4 підбирання та 2,6 передачі у 19 матчах за Віртус у Євролізі.

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