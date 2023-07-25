Італієць Менніон не зіграє на ЧС-2023

Джерело - eurohoops.net.
Розігруючий Віртуса Ніко Менніон не зіграє у складі збірної Італії на ЧС-2023.
Про це заявив головний тренер Віртуса Джанмарко Поццекко.
“Цього літа Ніко Менніон не увійде до складу команди. Це було важке рішення, але його поділяють обидві сторони.
В останні два роки Ніко був абсолютним лідером у збірній, демонструючи сильний зв’язок із адзурро та високий професіоналізм.
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів
Однак він викладався по максимуму в сезоні, і ми дійшли взаємної думки, що краще не включати його до складу гравців, які почнуть готуватися до чемпіонату світу”,- заявив Поццекко.
У сезоні-2022/23 років Менніон набирав у середньому 5,9 очка, 1,4 підбирання та 2,6 передачі у 19 матчах за Віртус у Євролізі.