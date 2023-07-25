Досвідчений форвард Міннесоти отримав громадянство Китаю

Форвард Міннесоти Кайл Андерсон отримав китайське громадянство і це дозволить йому взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу-2023.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Китаю.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів

У сезоні 2022/23 Андерсон у складі Тімбервулвз у середньому набирав 9.4 очка, 5.3 підбирання та 5.0 передачі за 28 хвилин на майданчику.

Відзначимо, що раніше збірна Китаю опублікувала розширений ростер із 18 баскетболістів, проте Андерсон до нього не увійшов.

Чемпіонат світу відбудеться з 25 серпня до 10 вересня. Китай зіграє у груповому раунді зі збірними Сербії, Південного Судану та Пуерто-Рико.