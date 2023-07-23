Зірка збірної Грузії вирішив приєднатися до Панатінаїкоса

Джерело - Чемпіон.

Торніке Шенгелія вирішив приєднатися до Панатінаїкоса.

Про це повідомляє журналіст Георге Заккас.

Грузин прийняв пропозицію від клубу з Афін. Тепер все залежить від того, чи вдасться йому домовитися з “Віртусом” про припинення співпраці.

31-річний форвард більшість кар’єри провів за клуби Євроліги. З 2012 по 2014 рік грав у НБА за “Бруклін” та “Чикаго”, але провів всього 45 матчів, у яких набирав 1,3 очка і робив 0,9 підбирання за 6 хвилин на паркеті.