Зірка збірної Грузії вирішив приєднатися до Панатінаїкоса

Торніке Шенгелія вирішив приєднатися до Панатінаїкоса.

Про це повідомляє журналіст Георге Заккас.

Грузин прийняв пропозицію від клубу з Афін. Тепер все залежить від того, чи вдасться йому домовитися з “Віртусом” про припинення співпраці.

31-річний форвард більшість кар’єри провів за клуби Євроліги. З 2012 по 2014 рік грав у НБА за “Бруклін” та “Чикаго”, але провів всього 45 матчів, у яких набирав 1,3 очка і робив 0,9 підбирання за 6 хвилин на паркеті.

SDNA source: Tornike Shengelia decided to accept Panathinaikos' offer and he wants to continue his career in Greece. The deal is not done yet, because Toko is under contract with Virtus Bologna. Shengelia will try to figure it out and complete his move to the Greens. #paobc