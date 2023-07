БК Голден Стейт підписав Лестера Кіноньєса

Голден Стейт уклали двосторонню угоду з 22-річним атакувальним захисником Лестером Кіноньєсом.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Кіноньєс набирав у середньому 21,9 очка, 4,4 передачі та 4,1 підбирання (43% з гри, 35% з-за дуги) у семи зустрічах Літньої ліги за Ворріорз.

Guard Lester Quinones has agreed to return to the Golden State Warriors on a two-way NBA deal, per sources. Quinones will enter training camp with a strong opportunity for full roster spot. He averaged 21.9 PPG, 4.4 APG and 4.1 RPG in seven Summer League games for the Warriors.