Головне
Шахтар переміг Утрехт у контрольному матчі
Вчора 17:45 769
Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 10:04 29
Камбосос переміг Хьюза у бою за чемпіонський пояс IBO
Сьогодні 08:25 1371
Мудрик відзначився дебютним голом у складі Челсі
Сьогодні 08:08 847
Шахтар підписав 18-річного французького вінгера
Вчора 21:37 688
Байндл вийшла у фінал турніру у Будапешті
Вчора 21:28 701
Шахтар узгодив трансфер вінгера Васко да Гами
Вчора 18:24 747
Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 17:13 1373
Динамо знищило Рудар на зборах у Австрії
Вчора 15:37 1028 1
Довбик увійшов до заявки Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом
Вчора 15:19 601
Прямі трансляції

Будівельник продовжив контракт із центровим

Сьогодні 09:26 169 0
Будівельник продовжив контракт із центровим
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua.

Центровий Максим Нікітін залишається у Будівельнику на сезон 2023/24. 

Про це офіційно оголосила пресслужба клубу.

У минулому чемпіонському сезоні з киянами бігмен приносив команді у середньому 9.2 очка, 5.3 підбирання та 1.5 передачі.

Раніше Нікітін грав за Харківські Соколи, Кривбас, Тернопіль, Запоріжжя та інші клуби. Влітку бігмен грав за збірну України 3×3 у кваліфікації чемпіонату Європи.

Нагадаємо український форвард увійшов до символічної п’ятірки Євробаскету U-20 у Дивізіоні Б.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 7428
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань 8269
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8291
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10620
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 7959
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 18251
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115617
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20910
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74705
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2554
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37740 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15941