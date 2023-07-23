Будівельник продовжив контракт із центровим

Центровий Максим Нікітін залишається у Будівельнику на сезон 2023/24.

Про це офіційно оголосила пресслужба клубу.

У минулому чемпіонському сезоні з киянами бігмен приносив команді у середньому 9.2 очка, 5.3 підбирання та 1.5 передачі.

Раніше Нікітін грав за Харківські Соколи, Кривбас, Тернопіль, Запоріжжя та інші клуби. Влітку бігмен грав за збірну України 3×3 у кваліфікації чемпіонату Європи.

Нагадаємо український форвард увійшов до символічної п’ятірки Євробаскету U-20 у Дивізіоні Б.