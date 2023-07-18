Визначився склад збірної України U-18 на чемпіонат Європи

Турнір стартує 21 липня

У п’ятницю, 21 липня, чоловіча збірна України U-18 стартує на чемпіонаті Європи (Дивізіон В) в португальському місті Матозінюш.

Напередодні турніру тренерський штаб команди визначився із ростером з 12 гравців, які представлятимуть Україну на європейській першості:

Ілля Ліщина (Брно Баскет, Чехія), Микита Коротченко (Брно Баскет, Чехія), Віталій Кузнецов (Stella Azzurra, Італія), Данло Сипало (Дніпро), Десмонд Йяму (Баварія, Німеччина), Олександр Семенченко (Варшава, Польща), Єгор Сушкін (Шауляй, Литва), Рафаель Колаворе (Варшава, Польща), Кирило Нєамцу (VEF Valka, Латвія), Богдан Бєкєтов (Spanish Academy, Іспанія), Ілля Упир (VEF Valka, Латвія), Іван Дружелюбов (Наполі, Італія).

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