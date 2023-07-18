Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:03 8534 1
Півзахисник Динамо зацікавив Брюгге
Сьогодні 14:39 466
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Сьогодні 09:54 1288
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Сьогодні 08:54 387
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 505
Романчук фінішував 11-м на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Сьогодні 08:08 1223
Циганик: Жирона - єдиний клуб, який веде серйозні переговори по Довбику
Вчора 22:10 609
Шахтар підпише бразильського захисника
Вчора 21:37 673
Стало відомо, скільки квитків на бій Усик - Дюбуа придбали за перші 10 хвилин після старту продажу
Вчора 18:50 5393
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
Вчора 15:15 592
Прямі трансляції

Визначився склад збірної України U-18 на чемпіонат Європи

Турнір стартує 21 липня
Сьогодні 17:25 236 0
Визначився склад збірної України U-18 на чемпіонат Європи

Джерело - ukrbasket.net.

У п’ятницю, 21 липня, чоловіча збірна України U-18 стартує на чемпіонаті Європи (Дивізіон В) в португальському місті Матозінюш.

Напередодні турніру тренерський штаб команди визначився із ростером з 12 гравців, які представлятимуть Україну на європейській першості:

Ілля Ліщина (Брно Баскет, Чехія), Микита Коротченко (Брно Баскет, Чехія), Віталій Кузнецов (Stella Azzurra, Італія), Данло Сипало (Дніпро), Десмонд Йяму (Баварія, Німеччина), Олександр Семенченко (Варшава, Польща), Єгор Сушкін (Шауляй, Литва), Рафаель Колаворе (Варшава, Польща), Кирило Нєамцу (VEF Valka, Латвія), Богдан Бєкєтов (Spanish Academy, Іспанія), Ілля Упир (VEF Valka, Латвія), Іван Дружелюбов (Наполі, Італія).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 8534 1
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію 10171
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 6752
Брат гравця збірної України заявлений у чемпіонаті росії за Севастополь Брат гравця збірної України заявлений у чемпіонаті росії за Севастополь 8411
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 14766
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8318
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 287377
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19988
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 303831 6
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16087 6
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20790
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22953