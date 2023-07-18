Ембіід може залишити Філадельфію

Джерело - Чемпіон.

MVP НБА минулого сезону Джоел Ембіід може покинути Філадельфію заради того, щоб стати чемпіоном НБА.

Про це заявив сам баскетболіст.

“Я просто хочу стати чемпіоном. Чого б це не вартувало. Не знаю, у Філадельфії чи ще десь. Просто хочу мати шанс досягти цього. Зрозуміти, як це виграти свій перший титул, а потім піти за другим. Це не просто. Не можна виграти одному, удвох чи втрьох - має бути повноцінний склад“, - заявив Ембіід.

Сіксерс обрали Ембііда на драфті НБА 2014 року під №3. Перші два сезони бігмен пропустив через травми. Всього в НБА відіграв 394 гри, у яких набирав 27,2 очка і робить 11,2 підбирання за 32 хвилини на паркеті.