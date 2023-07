Ембіід може залишити Філадельфію

MVP НБА минулого сезону Джоел Ембіід може покинути Філадельфію заради того, щоб стати чемпіоном НБА.

Про це заявив сам баскетболіст.

Сіксерс обрали Ембііда на драфті НБА 2014 року під №3. Перші два сезони бігмен пропустив через травми. Всього в НБА відіграв 394 гри, у яких набирав 27,2 очка і робить 11,2 підбирання за 32 хвилини на паркеті.

Was not expecting Joel Embiid to say “or anywhere else” when talking about championships… He’s close to his breaking point here in Philly. pic.twitter.com/0MqXX1rnrT