Ембіід може залишити Філадельфію

Джерело - Чемпіон.
MVP НБА минулого сезону Джоел Ембіід може покинути Філадельфію заради того, щоб стати чемпіоном НБА.
Про це заявив сам баскетболіст.
“Я просто хочу стати чемпіоном. Чого б це не вартувало. Не знаю, у Філадельфії чи ще десь. Просто хочу мати шанс досягти цього. Зрозуміти, як це виграти свій перший титул, а потім піти за другим. Це не просто. Не можна виграти одному, удвох чи втрьох - має бути повноцінний склад“, - заявив Ембіід.
Сіксерс обрали Ембііда на драфті НБА 2014 року під №3. Перші два сезони бігмен пропустив через травми. Всього в НБА відіграв 394 гри, у яких набирав 27,2 очка і робить 11,2 підбирання за 32 хвилини на паркеті.
Was not expecting Joel Embiid to say “or anywhere else” when talking about championships… He’s close to his breaking point here in Philly. pic.twitter.com/0MqXX1rnrT— AJ Torres (@ajtorres1230) July 17, 2023