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Юркевічус змінила чемпіона Польщі на новачка Серії А

Вчора 23:09 112 0
Юркевічус змінила чемпіона Польщі на новачка Серії А

Джерело - basket.com.ua.

Українська баскетболістка Тетяна Юркевічус поповнила склад Санга Мілан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Мілан виграв Серію Б.

“Два роки тому я мала можливість грати в Серії А1, і для мене це був неймовірний досвід, ліга високого рівня, з хорошими гравцями, проти яких можна покращувати свою майстерність від матчу до матчу. Італія для мене одна з найкрасивіших країн Європи. У мене та мого агента була мета повернутися до італійської ліги, тому коли ми отримали цю пропозицію, я відчула масу емоцій. Вирішила, що це буде мій вибір“, - сказала Юркевічус.

В сезоні 2020/2021 Тетяна грала за Вігерано. Минулий сезон вона завершувала в складі “Любліна”, з яким виграла чемпіонат Польщі.

Наступні свої матчі національна жіноча збірна України зіграє у листопаді у відборі на Євробаскет-2025. Жеребкування кваліфікаційних груп має відбутись у серпні.

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