Юркевічус змінила чемпіона Польщі на новачка Серії А

Джерело - basket.com.ua.
Українська баскетболістка Тетяна Юркевічус поповнила склад Санга Мілан.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Минулого сезону Мілан виграв Серію Б.
“Два роки тому я мала можливість грати в Серії А1, і для мене це був неймовірний досвід, ліга високого рівня, з хорошими гравцями, проти яких можна покращувати свою майстерність від матчу до матчу. Італія для мене одна з найкрасивіших країн Європи. У мене та мого агента була мета повернутися до італійської ліги, тому коли ми отримали цю пропозицію, я відчула масу емоцій. Вирішила, що це буде мій вибір“, - сказала Юркевічус.
В сезоні 2020/2021 Тетяна грала за Вігерано. Минулий сезон вона завершувала в складі “Любліна”, з яким виграла чемпіонат Польщі.
Наступні свої матчі національна жіноча збірна України зіграє у листопаді у відборі на Євробаскет-2025. Жеребкування кваліфікаційних груп має відбутись у серпні.