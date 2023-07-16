Юркевічус змінила чемпіона Польщі на новачка Серії А

Українська баскетболістка Тетяна Юркевічус поповнила склад Санга Мілан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Мілан виграв Серію Б.

“Два роки тому я мала можливість грати в Серії А1, і для мене це був неймовірний досвід, ліга високого рівня, з хорошими гравцями, проти яких можна покращувати свою майстерність від матчу до матчу. Італія для мене одна з найкрасивіших країн Європи. У мене та мого агента була мета повернутися до італійської ліги, тому коли ми отримали цю пропозицію, я відчула масу емоцій. Вирішила, що це буде мій вибір“, - сказала Юркевічус.