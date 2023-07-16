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Збірна України U-20 втратила шанси на підвищення в класі в 2023 році

Сьогодні 18:54 254 0
Збірна України U-20 втратила шанси на підвищення в класі в 2023 році

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 липня, чоловіча збірна України U-20 зіграє свій останній матч на чемпіонаті Європи (Дивізіон В).

Про це повідомляє ФБУ.

У грі за третє місце наша молодіжна команда протистоятиме збірній Швеції.

Згідно з регламентом, команди, які посідають 1, 2 та 3 місця в Дивізіоні В, отримують підвищення в класі та повертаються в Дивізіон А на наступний рік. Але цього року підвищення в класі отримають лише дві команди - фіналісти Дивізіону В - збірні Чехії та Північної Македонії.

Чемпіонат Європи U-20 (Дивізіон А) в 2024 році прийматиме Гдиня, Польща. Польська молодіжна збірна цього року виступає в Дивізіоні А, але потрапила до числа трьох гірших команд Дивізіону А.

Згідно з регламентом ФІБА, майбутній господар чемпіонату Європи в Дивізіоні А гарантовано отримує місце на турнірі, що прописано в офіційному регламенті FIBA Europe Competitions Regulations (посилання).

Тому навіть попри потрапляння до трійки гірших команд Дивізіону А, які відповідно до регламенту мають перейти до Дивізіону В на наступний рік, поляки, як господарі майбутнього чемпіонату Європи в Дивізіоні А, зберігають за собою місце в елітному дивізіоні.

Таким чином, збірні України та Швеції, які сьогодні о 19:30 зіграють за третє місце в Дивізіоні В, втратили шанси поборотися за останню путівку в Дивізіон А на 2024 рік.

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