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У НБА за симуляції гравців даватимуть штрафні очки

Нові правила у НБА
Сьогодні 09:55 224 0
У НБА за симуляції гравців даватимуть штрафні очки

Джерело - Чемпіон.

Починаючи з сезону-2023/2024, у Національній баскетбольній асоціації діятимуть два нових правила.

Про це повідомляє Шамс Шаранія.

Тепер гравців, які імітують фол, каратимуть технічним фолом за неспортивну поведінку. За такий фол гравець не може бути вилучений. Окрім цього, суддям необов'язково буде фіксувати це порушення одразу – вони зможуть зачекати наступної паузи у грі. Команда суперників буде нагороджена штрафним кидком.

Згідно з другим нововведенням, відтепер у тренерів команд не зникатиме право на перегляд епізоду, якщо перша спроба була успішною. Тобто, наставники команд зможуть використовувати два "челенджі" за матч, якщо перший буде вдалим.

Нагадаємо, Лень підпише новий контракт із Сакраменто.

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