Попович підписав новий контракт з Сан-Антоніо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Сан-Антоніо Грегг Попович підписав нову угоду з клубом, яка розрахована на 5 років.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.

За контрактом 74-річний Попович отримає понад 80 млн доларів. Це новий максимальний контракт для тренерів ліги – нещодавно Детройт підписав 6-річний контракт на 78,5 млн доларів із Монті Вільямсом.

Попович є рекордсменом НБА за кількістю перемог (1366) за кар’єру. Останні кілька років регулярно з’являлися чутки, що Грегг може завершити тренерську кар’єру.

Сан-Антоніо очолює з 1996 року. 23 жовтня 2015 року був призначений новим головним тренером чоловічої збірної США на період з 2017 по 2020 рік.

Титули та досягнення:

Чемпіон НБА як головний тренер Сан-Антоніо Сперс (5): 1999, 2003, 2005, 2007, 2014.

Чемпіон Олімпійських Ігор як головний тренер чоловічої збірної США: 2020.

Нагадаємо, що цього літа Сан-Антоніо обрав під першим номером драфту центрового Віктора Вембаньяму.