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Збірна України поступилась Швеції у драматичному матчі Євробаскету U-20

Українці втратили перевагу +15 за 6 хвилин до кінця
Сьогодні 08:08 471 0
Збірна України поступилась Швеції у драматичному матчі Євробаскету U-20

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України поступилась Швеції в другому матчі чемпіонату Європи в Дивізіоні В, який відбувається у Скоп'є.

Здавалось, наша команда тримає гру під контролем, за 6 хвилин до кінця вона ще вигравала +15 – 76:61, але тут почала даватись взнаки обмежена ротація, втома, а шведів один за одним почали залітати дальні кидки. У підсумку за 1,5 хвилини збірна Швеції до мінімуму скоротила відставання 77:78, а далі вийшла вперед. Попри намагання наших хлопців, вирвати перемогу чи бодай перевести гру в овертайм вони не змогли.  

Одразу п’ятеро українців набрали 10 і більше очок в матчі, а найрезультативнішим став Богдан Бринюк з 21 очком. Відзначимо також Віталія Шиманського, який оформив дабл-дабл з 12 очок та 10 підбирань.

Збірна України має одну перемогу в двох стартових матчах чемпіонату Європи. У неділю, 9 липня, підопічні Дмитра Забірченка проведуть матч проти збірної Азербайджану. Початок о 22:00.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон В
Група С
Скоп’є, Північна Македонія
8 липня

Україна - Швеція 80:83 (22:19, 21:9, 21:24, 16:31)

Україна: Кошевацький 10 + 5 передач, Зайцев 10, Бринюк 21 + 5 передач, Кобзистий 18 + 6 підбирань – 5 втрат, Шиманський 12 + 10 підбирань – старт; Кабанов 6, Батальський 3 + 4 підбирань, Сафонов 0, Бедностін 0

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