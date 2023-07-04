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Прометей наступний сезон буде грати у Латвійсько-естонської ліги

Сьогодні 17:39 241 0
Прометей наступний сезон буде грати у Латвійсько-естонської ліги
#БК Прометей

Джерело - lbl.basket.lv.

Український баскетбольний клуб Прометей візьме участь у наступному розіграші Латвійсько-естонської ліги.

Про це повідомляє LBL.

Латвійсько-естонська ліга оголосила, що сім латвійських, вісім естонських і одна українська команда гратимуть у сезоні 2023/2024.

Латвію представлятимуть ВЕФ, Вентспілс, Огре, Лієпая, Латвійський університет, Валмієра, Рига Зеллі.

Естонію представлять Калев/Крамо, Тарту, Пярну, Віймсі, Рапла, Тал/Тех, Кейла, Калев Талін.

Нагадаємо, що Прометей став чемпіоном минулого сезону Латвійсько-естонської ліги. 

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