Прометей наступний сезон буде грати у Латвійсько-естонської ліги

Український баскетбольний клуб Прометей візьме участь у наступному розіграші Латвійсько-естонської ліги.

Про це повідомляє LBL.

Латвійсько-естонська ліга оголосила, що сім латвійських, вісім естонських і одна українська команда гратимуть у сезоні 2023/2024.

Латвію представлятимуть ВЕФ, Вентспілс, Огре, Лієпая, Латвійський університет, Валмієра, Рига Зеллі.

Естонію представлять Калев/Крамо, Тарту, Пярну, Віймсі, Рапла, Тал/Тех, Кейла, Калев Талін.

Нагадаємо, що Прометей став чемпіоном минулого сезону Латвійсько-естонської ліги.