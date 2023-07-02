Сакраменто підписав 5-річний контракт із лідером команди

Центровий Сакраменто Домантас Сабоніс підписав новий контракт з Кінгс.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.

Угоду розраховано на 5 років, за які литовець заробить 217 млн ​​доларів. Сабоніс у минулому сезоні виступив на Матчі всіх зірок та увійшов до третьої символічної збірної сезону, ставши найкращим у лізі за підбираннями.

У середньому Домантас набирав 19.1 очка, 12.3 підбирання та 7.3 передачі.

Раніше повідомлялося, що новий контракт із Кінгс підпише український центровий Олексій Лень.