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Сакраменто підписав 5-річний контракт із лідером команди

Сьогодні 16:40 225 0
Сакраменто підписав 5-річний контракт із лідером команди
#Сакраменто

Джерело - basket.com.ua.

Центровий Сакраменто Домантас Сабоніс підписав новий контракт з Кінгс.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.

Угоду розраховано на 5 років, за які литовець заробить 217 млн ​​доларів. Сабоніс у минулому сезоні виступив на Матчі всіх зірок та увійшов до третьої символічної збірної сезону, ставши найкращим у лізі за підбираннями.

У середньому Домантас набирав 19.1 очка, 12.3 підбирання та 7.3 передачі.

Раніше повідомлялося, що новий контракт із Кінгс підпише український центровий Олексій Лень.

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