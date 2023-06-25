Вашингтон може переїхати в інший штат

Власники Кепіталс та Візардс ведуть переговори з владою штату Вірджинія про переїзд хокейної та баскетбольної команд до Північної Вірджинії.

Про це повідомляє Washington Post.

Вірджинія – сусідній штат Меріленду. Кордон проходить через річку Потомак, яка поділяє Вашингтон та Арлінгтон. Північною Вірджинією називають регіон, що включає кілька округів на захід та південь від Вашингтона.

The Post інформує, що представники компанії Monumental Sports & Entertainment, яка володіє командами Кепіталс, Візардс та Містікс, провели попередні переговори щодо можливого розміщення арени поряд з новим комплексом HQ2 компанії Amazon в районі National Landing в Арлінгтоні.

Наразі команди НХЛ, НБА та жіночої НБА грають на арені Capital One у центрі Вашингтона, яка була відкрита у 1997 році, – новий стадіон перебуватиме за 15 км на південь. Арена належить Теду Леонсісу, засновнику та генеральному директору компанії Monumental.