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Клуб Євроліги заплатить 700 тисяч євро за нігерійського центрового

Вчора 23:25 170 0
Клуб Євроліги заплатить 700 тисяч євро за нігерійського центрового

Джерело - basket.com.ua.

Басконія погодилася заплатити 700 тисяч євро Гран-Канарії за Халіфу Діопа.

Про це повідомляє sportando.basketball.

21-річний нігерієць з 2017 року знаходиться в структурі Гран-Канарії. Останні два роки він відіграє важливу роль в команді. В сезоні 2021/2022 він став висхідною зіркою Єврокубку, а в минулому розіграші допоміг команді здобути перемогу в цьому турнірі.

В чемпіонаті Іспанії Діоп набирав 7,5 очка, робив 4,9 підбирання та ставив 1,0 блок-шота за 20 хвилин ігрового часу.

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