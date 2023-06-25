Фенербахче веде переговори з грецьким центровим Георгіосом Папаяннісом.

Про це повідомляє sportando.basketball.

З 2018 року 25-річний бігмен грає за Панатінаїкос. У минулому сезоні центровий набирав 8,5 очка і робив 5,6 блок-шота. В сезоні 2021/2022 Папаянніс став найкращим за блок-шотами у Євролізі.

Георгіос був обраний на драфті НБА 2016 року під №13. В НБА грав два роки за Сакраменто і Портленд, але зіграв всього 39 матчів, в яких набирав 4,1 очка за 12 хвилин на паркеті.