Олімпіакос підсилиться захисником Реала

Джерело - Чемпіон.
Олімпіакос підсилить свій склад захисником Найджелом Вільямс-Госсом, який останні два сезони виступав за Реал.
Про це повідомляє журналіст Маттео Андреані.
В сезоні 2018/2019 гравець вже грав за легенд, а потім був на контракті з Ютою, але в НБА зіграв лише у 10 матчах.
У складі бланкос Найджел став чемпіоном Євроліги. Олімпіакос і гравець погодили дворічний контракт.
As reported by @Melayess, Nigel Williams-Goss is in advanced talks with Olympiacos Piraeus. He played with Oly in 2018/19.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 24, 2023
Ready a 2 year contract for him.
Real Madrid will leave him and Adam Hanga.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #Ολυμπιακός