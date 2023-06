Олімпіакос підсилиться захисником Реала

Олімпіакос підсилить свій склад захисником Найджелом Вільямс-Госсом, який останні два сезони виступав за Реал.

Про це повідомляє журналіст Маттео Андреані.

В сезоні 2018/2019 гравець вже грав за легенд, а потім був на контракті з Ютою, але в НБА зіграв лише у 10 матчах.

У складі бланкос Найджел став чемпіоном Євроліги. Олімпіакос і гравець погодили дворічний контракт.

