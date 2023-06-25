Топ-клуб Євроліги підсилився MVP турецької Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Турецький баскетбольний клуб Анадолу Ефес підписав контракт з Тайріком Джонсом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Форвард у минулому сезоні грав за Тюрк Телеком і допоміг команді виграти регулярний сезон. Джонс відіграв 28 матчів. На паркеті проводив 27,5 хвилини, за які набирав 13,9 очка, робив 8,6 підбирання і ставив 1,3 блок-шота. Така статистика дозволила йому стати MVP сезону.
Нагадаємо, що Анадолу очолив Ердем Джан, який у минулому сезоні працював з Джонсом в Тюрк Телеком.
Başarılı pivot Tyrique Jones ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! ✍️#Welcome T-Jones #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/xcTh6qGXqj— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 24, 2023