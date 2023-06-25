Топ-клуб Євроліги підсилився MVP турецької Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Турецький баскетбольний клуб Анадолу Ефес підписав контракт з Тайріком Джонсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард у минулому сезоні грав за Тюрк Телеком і допоміг команді виграти регулярний сезон. Джонс відіграв 28 матчів. На паркеті проводив 27,5 хвилини, за які набирав 13,9 очка, робив 8,6 підбирання і ставив 1,3 блок-шота. Така статистика дозволила йому стати MVP сезону.

Нагадаємо, що Анадолу очолив Ердем Джан, який у минулому сезоні працював з Джонсом в Тюрк Телеком.