Форвард Мілвокі Міддлтон стане вільним агентом

Форвард Мілвокі Кріс Міддлтон стане вільним агентом у це міжсезоння.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст відмовився від опції на 40 млн доларів.

Three-time All-Star forward Khris Middleton has declined his $40 million player option with the Milwaukee Bucks to become a free agent, his agents Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. pic.twitter.com/k0sO5qhSk6