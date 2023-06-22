Форвард Мілвокі Міддлтон стане вільним агентом

Джерело - Чемпіон.
Форвард Мілвокі Кріс Міддлтон стане вільним агентом у це міжсезоння.
Про це повідомляє ESPN.
Баскетболіст відмовився від опції на 40 млн доларів.
Three-time All-Star forward Khris Middleton has declined his $40 million player option with the Milwaukee Bucks to become a free agent, his agents Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. pic.twitter.com/k0sO5qhSk6— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2023
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