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Форвард Мілвокі Міддлтон стане вільним агентом

Баскетболіст відмовився від опції на 40 млн доларів
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Форвард Мілвокі Міддлтон стане вільним агентом
#Мілвокі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Мілвокі Кріс Міддлтон стане вільним агентом у це міжсезоння.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст відмовився від опції на 40 млн доларів.

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