Лідер Барселони залишить клуб у міжсезоння

Джерело - basket.com.ua.
32-річний сербський форвард Нікола Міротич ймовірно залишить Барселону влітку.
Після перемоги в фінальній серії над Реалом (3:0) сказав сам Міротич.
"Хочу подякувати всім каталонцям за підтримку протягом цього тижня. Я зняв з плечей великий тягар. Вони заслужили на цей титул.
Ймовірно, це мій останній момент у Іспанії. Тому мені й хочеться скористатися можливістю та подякувати вболівальникам", - сказав Міротич.
Після провалу в Фіналі чотирьох Євроліги Барселона проведе кадрову чистку з метою зменшення бюджету. Міротич, який отримує 6 мільйонів євро на рік, не входить в плани каталонців.
Серед претендентів на Ніколу Міротича називають Монако, Црвену Звезду та Мілан.