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Лідер Барселони залишить клуб у міжсезоння

Міротич залишить каталонців
Сьогодні 22:11 86 0
Лідер Барселони залишить клуб у міжсезоння

Джерело - basket.com.ua.

32-річний сербський форвард Нікола Міротич ймовірно залишить Барселону влітку. 

Після перемоги в фінальній серії над Реалом (3:0) сказав сам Міротич.

"Хочу подякувати всім каталонцям за підтримку протягом цього тижня. Я зняв з плечей великий тягар. Вони заслужили на цей титул.

Ймовірно, це мій останній момент у Іспанії. Тому мені й хочеться скористатися можливістю та подякувати вболівальникам", - сказав Міротич.

Після провалу в Фіналі чотирьох Євроліги Барселона проведе кадрову чистку з метою зменшення бюджету. Міротич, який отримує 6 мільйонів євро на рік, не входить в плани каталонців.

Серед претендентів на Ніколу Міротича називають Монако, Црвену Звезду та Мілан.

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