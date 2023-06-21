Лідер Барселони залишить клуб у міжсезоння

32-річний сербський форвард Нікола Міротич ймовірно залишить Барселону влітку.

Після перемоги в фінальній серії над Реалом (3:0) сказав сам Міротич.

"Хочу подякувати всім каталонцям за підтримку протягом цього тижня. Я зняв з плечей великий тягар. Вони заслужили на цей титул.

Ймовірно, це мій останній момент у Іспанії. Тому мені й хочеться скористатися можливістю та подякувати вболівальникам", - сказав Міротич.