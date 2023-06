НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів

НБА відсторонила гравця Мемфіса Джа Морента на 25 матчів на початку сезону 2023/2024.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Це сталося через те, що він з’явився на відео в соцмережі з пістолетом.

Раніше Джа відсторонили від усіх тренувань з командою.

ESPN Sources: The NBA has suspended Memphis Grizzlies star Ja Morant 25 games to start the 2023-2024 season. pic.twitter.com/EGKRU7WqwO