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НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів

Це сталося через те, що він з’явився на відео в соцмережі з пістолетомЦе сталося через те, що він з’явився на відео в соцмережі з пістолетом
Сьогодні 18:18 170 0
НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів
#NBA, #Мемфіс

Джерело - Чемпіон.

НБА відсторонила гравця Мемфіса Джа Морента на 25 матчів на початку сезону 2023/2024.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Це сталося через те, що він з’явився на відео в соцмережі з пістолетом.

Раніше Джа відсторонили від усіх тренувань з командою.

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