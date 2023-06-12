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Ягупова перейшла у Мерсін

Аліна Ягупова повернулася у Мерсін
Сьогодні 18:10 263 0
Ягупова перейшла у Мерсін
#Аліна Ягупова

Джерело - tribuna.com.

Українська баскетболістка Аліна Ягупова продовжить кар’єру в турецькому Мерсіні.

Про це повідомляє ÇBK MERSİN.

Ягупова підписала з Мерсіном контракт на три роки. Аліна вже виступала за клуб у 2017-2019 роках.

Останні три сезони Ягупова провела у Фенербахче. У складі клубу вона здобула чемпіонство Євроліги (2023), а також три титули чемпіонату Туреччини (2021, 2022, 2023).

Цього сезону в чемпіонаті Туреччини Ягупова зіграла 15 матчів, в середньому проводячи на майданчику 27,2 хвилини, набирала 14,0 очок, 5,3 підбирання та 6,2 передачі.

Раніше Фенербахче з Ягуповою переміг Мерсін у фіналі жіночої Євроліги.

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