Джерело - tribuna.com.
Українська баскетболістка Аліна Ягупова продовжить кар’єру в турецькому Мерсіні.
Про це повідомляє ÇBK MERSİN.
Ягупова підписала з Мерсіном контракт на три роки. Аліна вже виступала за клуб у 2017-2019 роках.
Останні три сезони Ягупова провела у Фенербахче. У складі клубу вона здобула чемпіонство Євроліги (2023), а також три титули чемпіонату Туреччини (2021, 2022, 2023).
Цього сезону в чемпіонаті Туреччини Ягупова зіграла 15 матчів, в середньому проводячи на майданчику 27,2 хвилини, набирала 14,0 очок, 5,3 підбирання та 6,2 передачі.
Раніше Фенербахче з Ягуповою переміг Мерсін у фіналі жіночої Євроліги.