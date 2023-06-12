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Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3

Збірна України виграла усі матчі відбору
Сьогодні 12:40 163 0
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України здобула перемогу в заключному матчі кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 проти Швейцарії.

Поєдинок завершився з рахунком 21:12.

Чемпіонат Європи 3х3
Кваліфікація, 12 червня

Швейцарія - Україна 12:21

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Міріам Уро-Ніле, в активі якої 10 очок.

Україна: Міріам Уро-Ніле 10, Кристина Філевич 5, Анжеліка Ляшко 3, Оксана Моллова 3

Національна команда посіла перше місце в групі та напряму вийшла в фінальну частину європейської першості.

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