Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України здобула перемогу в заключному матчі кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 проти Швейцарії.
Поєдинок завершився з рахунком 21:12.
Чемпіонат Європи 3х3
Кваліфікація, 12 червня
Швейцарія - Україна 12:21
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Міріам Уро-Ніле, в активі якої 10 очок.
Україна: Міріам Уро-Ніле 10, Кристина Філевич 5, Анжеліка Ляшко 3, Оксана Моллова 3
Національна команда посіла перше місце в групі та напряму вийшла в фінальну частину європейської першості.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!