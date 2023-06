Фінікс відрахував Кріса Пола

Майбутній член Зали слави НБА Кріс Пол влітку буде шукати собі нову команду, адже керівництво Фінікс Санс вирішило розлучитися з ветераном.

Про це повідомляє інсайдер Bleacher Report Кріс Хейнс.

Баскетболіст мав чинний ще два сезони контракт, за яким він мав би заробити більше 60 млн доларів.

Тим не менше, угода була не гарантованою до 30 червня, а тому Санс вирішили її перервати і тепер будуть вимушені заплатити Полу лише 15 млн.

