Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Сьогодні 00:01 1133
Наставник Феєнорда є кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря
Сьогодні 14:09 467
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:16 4115
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Сьогодні 08:24 4462 2
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 07:00 1047 1
Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:51 1267
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 2248
Фанат Вест Гема розбив голову гравцю Фіорентини під час фіналу Ліги конференцій - ВІДЕО
Вчора 23:17 1111
Мессі назвав свій наступний клуб
Вчора 22:36 760
Довбик зацікавив чотири клуби Серії А
Вчора 21:25 930
Прямі трансляції

Фінікс відрахував Кріса Пола

Легендарний розігруючий не гратиме за Санс
Сьогодні 13:41 284 0
Фінікс відрахував Кріса Пола
Фото Getty Images
#Фінікс

Джерело - Чемпіон.

Майбутній член Зали слави НБА Кріс Пол влітку буде шукати собі нову команду, адже керівництво Фінікс Санс вирішило розлучитися з ветераном.

Про це повідомляє інсайдер Bleacher Report Кріс Хейнс.

Баскетболіст мав чинний ще два сезони контракт, за яким він мав би заробити більше 60 млн доларів.

Тим не менше, угода була не гарантованою до 30 червня, а тому Санс вирішили її перервати і тепер будуть вимушені заплатити Полу лише 15 млн.

Нагадаємо, що наразі відбувається фінальна серія НБА, де чемпіона визначають Маямі Гіт та Денвер Наггетс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 4115
Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову Мудрик попросив нахабного фаната перейти на українську мову 4045
Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС Будинок батька гравця Динамо заблокувала вода внаслідок трагедії на Каховській ГЕС 3771
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було 2248
4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 4 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі 25929
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем 4462 2
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15042 6
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20818
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13637
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17451 7
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 93189 4
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 300602 6