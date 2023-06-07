Леброн – найкращий гравець в історії НБА

Джерело - Чемпіон.
Chat GPT склав власний рейтинг 50 найкращих гравців в історії НБА.
На першому місці форвард Лейкерс Леброн Джеймс, на другому 6-разовий чемпіон ліги у складі Чикаго Майкл Джордан, на третьому – колишній центровий Лейкерс, Орландо та Маямі Шакіл О'Ніл.
Перша десятка виглядає наступним чином:
1. Леброн Джеймс
2. Майкл Джордан
3. Шакіл О'Ніл
4. Лері Берд
5. Карім Абдул-Джаббар
6. Дольф Шейс
7. Стефен Каррі
8. Меджік Джонсон
9. Чарльз Барклі
10. Вілт Чемберлен
Top 50 players in NBA History according to Chat GPT— NBA World (@NBAW0RLD24) June 6, 2023
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