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Леброн – найкращий гравець в історії НБА

Рейтинг найкращих гравців НБА за версією Chat GPT
Сьогодні 17:12 191 0
Леброн – найкращий гравець в історії НБА
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Chat GPT склав власний рейтинг 50 найкращих гравців в історії НБА.

На першому місці форвард Лейкерс Леброн Джеймс, на другому 6-разовий чемпіон ліги у складі Чикаго Майкл Джордан, на третьому – колишній центровий Лейкерс, Орландо та Маямі Шакіл О'Ніл.

Перша десятка виглядає наступним чином:

1. Леброн Джеймс
2. Майкл Джордан
3. Шакіл О'Ніл
4. Лері Берд
5. Карім Абдул-Джаббар
6. Дольф Шейс
7. Стефен Каррі
8. Меджік Джонсон
9. Чарльз Барклі
10. Вілт Чемберлен

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