Леброн – найкращий гравець в історії НБА

Chat GPT склав власний рейтинг 50 найкращих гравців в історії НБА.

На першому місці форвард Лейкерс Леброн Джеймс, на другому 6-разовий чемпіон ліги у складі Чикаго Майкл Джордан, на третьому – колишній центровий Лейкерс, Орландо та Маямі Шакіл О'Ніл.

Перша десятка виглядає наступним чином:

1. Леброн Джеймс

2. Майкл Джордан

3. Шакіл О'Ніл

4. Лері Берд

5. Карім Абдул-Джаббар

6. Дольф Шейс

7. Стефен Каррі

8. Меджік Джонсон

9. Чарльз Барклі

10. Вілт Чемберлен

Top 50 players in NBA History according to Chat GPT



Thoughts? pic.twitter.com/TS7ZV9VxSV