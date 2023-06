Фінікс призначив Френка Вогеля головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони домовились про 5-річний контракт на 31 млн доларів.

Introducing the newest head coach of the Phoenix Suns, Frank Vogel! 🏜️ pic.twitter.com/2btwgfMIrN