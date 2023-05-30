Маямі вдруге за останні 4 сезони зіграє у фіналі НБА

Маямі переміг Бостон e сьомому матчі фінальної серії Східної конференції та вийшов до Фіналу НБА (103:84).

Команда Еріка Споельстри вдруге за останні 4 сезони зіграє у Фіналі. Минулого раз Гіт дійшли до нього у 2020 році, коли поступилися Лейкерс з рахунком 2-4.

Потім у 2021 році програли Мілвокі у першому раунді з рахунком 0-4, у 2022-му – Бостону у фіналі конференції (3-4).

Таким чином команда отримала можливість оформити 4-е чемпіонство після перемог у 2006, 2012 та 2013 роках.