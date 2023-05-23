Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Сьогодні 08:57 292
Денвер переграв Лейкерс і став першим фіналістом НБА
Сьогодні 08:34 196
Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня
Сьогодні 07:15 465
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:22 15926
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 60508
Зоря домовилася про викуп Герреро у Маккабі
Вчора 23:17 517
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:13 654
Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 21:38 764
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги
Вчора 20:16 1421
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Вчора 15:36 53473
Прямі трансляції

Денвер вперше в історії вийшов до фіналу плей-оф НБА

У НБА це рекорд за кількістю витрачених сезонів для виходу у свій перший фінал
Сьогодні 09:26 178 0
Денвер вперше в історії вийшов до фіналу плей-оф НБА
#NBA, #Денвер, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

У четвертому поєдинку фіналу Західної конференції Денвер здобув перемогу над Лейкерс.

Вперше в історії Денвер вийшов до Фіналу НБА, де зустрінеться з переможцем пари Маямі - Бостон (рахунок у серії 3-0).

У НБА це рекорд за кількістю витрачених сезонів для виходу у свій перший фінал та загалом 3-й показник в історії американських спортивних ліг з урахуванням МЛБ та НХЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу 1827
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15926
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті 1735
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53473
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 60508
Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується 3741 2
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 112651
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19224
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56013
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4897
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46686 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18453