Денвер вперше в історії вийшов до фіналу плей-оф НБА

У четвертому поєдинку фіналу Західної конференції Денвер здобув перемогу над Лейкерс.

Вперше в історії Денвер вийшов до Фіналу НБА, де зустрінеться з переможцем пари Маямі - Бостон (рахунок у серії 3-0).

У НБА це рекорд за кількістю витрачених сезонів для виходу у свій перший фінал та загалом 3-й показник в історії американських спортивних ліг з урахуванням МЛБ та НХЛ.

