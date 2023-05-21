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Реал - чемпіон Євроліги-2022/23

Реал у драматичному фіналі переміг Олімпіакос
Сьогодні 22:39 280 0
Реал - чемпіон Євроліги-2022/23
#Євроліга, #Олімпіакос Пірей, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал обіграв Олімпіакос у фіналі Євроліги, який відбувся на Жальгіріс-Арені у Литві.

Матч завершився з рахунком 79:78.

Найрезультативнішим у матчі став Саша Везенков з Олімпіакоса - 29 очок, 9 підбирань і 4 асисти.  У складі Реала відзначимо 36-річного Серхіо Родрігеса (15 очок та 9 передач) та Волтера Тавареша (13 очок та 10 підбирань), який до того ж став MVP Фіналу чотирьох.

Реал виграв баскетбольну Євролігу у рекордний 11-й раз. В активі Олімпіакоса залишилося три титули.

Євроліга

Фінал, 21 травня

Олімпіакос - Реал 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)

У матчі за третє місце Євроліги Монако впевнено переміг Барселону – 78:66.

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