Джерело - Чемпіон.
Відбувся третій матч фінальної серії Західної конференції НБА Лейкерс - Денвер.
Денвер святкував перемогу і веде у серії 3:0.
НБА - Плей-оф
1/2 фіналу, третій матч
20 травня
Лейкерс - Денвер 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35)
Рахунок у серії - 0:3
Лейкерс: Девіс (28 + 18 підбирань), Рівз (23 + 7 підбирань), Джеймс (23 + 7 підбирань + 12 передач), Рассел (3), Вандербілт (2) - старт; Хатімура (13), Уокер (9), Шредер (5), Браун (2), Крісті (0), Бізлі (0), Томпсон (0), Харрісон (0).
Денвер: Дж. Мюррей (37 + 7 підбирань + 6 передач), Йокіч (24 + 8 передач), Колдуелл-Поуп (17), Портер (14 + 10 підбирань + 6 передач), Гордон (7) – старт; Б. Браун (15), Грін (5), К. Браун (0).