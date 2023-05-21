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Денвер переграв Лейкерс у фіналі Західної конференції НБА

Завершився третій матч фінальної серії Західної конференції
Сьогодні 09:25 185 0
Денвер переграв Лейкерс у фіналі Західної конференції НБА
Фото Getty Images
#Денвер, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Відбувся третій матч фінальної серії Західної конференції НБА Лейкерс - Денвер.

Денвер святкував перемогу і веде у серії 3:0.

НБА - Плей-оф
1/2 фіналу, третій матч
20 травня

Лейкерс - Денвер 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35) 

Рахунок у серії - 0:3

Лейкерс: Девіс (28 + 18 підбирань), Рівз (23 + 7 підбирань), Джеймс (23 + 7 підбирань + 12 передач), Рассел (3), Вандербілт (2) - старт; Хатімура (13), Уокер (9), Шредер (5), Браун (2), Крісті (0), Бізлі (0), Томпсон (0), Харрісон (0).

Денвер: Дж. Мюррей (37 + 7 підбирань + 6 передач), Йокіч (24 + 8 передач), Колдуелл-Поуп (17), Портер (14 + 10 підбирань + 6 передач), Гордон (7) – старт; Б. Браун (15), Грін (5), К. Браун (0).

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