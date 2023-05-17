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Сан-Антоніо виграв лотерею драфту НБА

Його фаворит - Віктор Вембаньяма
Сьогодні 09:40 289 0
Сан-Антоніо виграв лотерею драфту НБА
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Сан-Антоніо виграв лотерею та отримав право першого вибору на драфті НБА 2023 року, який відбудеться 22 червня.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Безумовним фаворитом драфту є 19-річний французький проспект Віктор Вембаньяма, який грає у чемпіонаті Франції за Метрополітанс.

Другий та третій піки на драфті-2023 за підсумками лотереї отримали Шарлотт та Портленд відповідно.

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