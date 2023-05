Сан-Антоніо виграв лотерею драфту НБА

Сан-Антоніо виграв лотерею та отримав право першого вибору на драфті НБА 2023 року, який відбудеться 22 червня.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Безумовним фаворитом драфту є 19-річний французький проспект Віктор Вембаньяма, який грає у чемпіонаті Франції за Метрополітанс.

Другий та третій піки на драфті-2023 за підсумками лотереї отримали Шарлотт та Портленд відповідно.

