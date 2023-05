Філадельфія звільнила головного тренера Ріверса

Філадельфія звільнила головного тренера команди Дока Ріверса.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровські.

Очікується, що на посаду головного тренера претендуватимуть Майк Буденхольцер, Сем Касселл, Майк Д'Антоні, Нік Нерс, Френк Фогель та Монті Вільямс.

BREAKING: The 76ers dismissed coach Doc Rivers on Tuesday, sources tell ESPN. Rivers led the Sixers to the Eastern Conference Semifinals in each of his three seasons on the job. pic.twitter.com/WM0t4LhrAz