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Філадельфія звільнила головного тренера Ріверса

Цього сезону команда вибула у другому раунді плей-оф
Сьогодні 19:36 234 0
Філадельфія звільнила головного тренера Ріверса
#Філадельфія, #Док Ріверс

Джерело - Чемпіон.

Філадельфія звільнила головного тренера команди Дока Ріверса.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровські.

Очікується, що на посаду головного тренера претендуватимуть Майк Буденхольцер, Сем Касселл, Майк Д'Антоні, Нік Нерс, Френк Фогель та Монті Вільямс.

Цього сезону команда вибула у другому раунді плей-оф, поступившись Бостону.

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