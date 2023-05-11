Джей Джей Редік може очолити клуб НБА

Один з найкращих шутерів в історії НБА Джей Джей Редік може очолити Торонто.

Про це повідомляє Едріан Воджнаровський.

З фахівцем вже провели переговори. 38-річний Редік міг також стати асистентом тренера в Бостоні. Репторс також ведуть переговори з Девідом Адельманом (працює в Денвері), Кенні Еткінсоном (Голден Стейт), Чарльзом Лі (Мілвокі), Кевіном Янгом (Фінікс), Мітчем Джонсоном (Сан-Антоніо), Жорді Фернандесом (Сакраменто), Дарко Раджаковичем (Мемфіс), Крісом Куїнном (Маямі) та жінкою Беккі Хеммон (Лас-Вегас, WNBA).

Редік грав у лізі з 2006 по 2021 рік. Провів 940 матчів. Середні показники: 12,8 очка + 2,0 підбирання + 2,0 асисти при реалізації дальніх 41,5%. Зараз він є експертом на ТБ та записує подкасти.