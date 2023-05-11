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Мітрович очолить відомий турецький клуб

Сьогодні 17:55 222 0
Мітрович очолить відомий турецький клуб

Джерело - basket.com.ua.

Чорногорський тренер Звєздан Мітрович очолить турецький Галатасарай. 

Про це повідомляє talkbasket.net.

Клуб зі Стамбула має рекорд 12-15 і за три тури до фінішу турецької ліги посідає 12-те місце.

53-річний спеціаліст більшість своєї кар’єри провів в Україні. Він очолював Хімік (2002-2017 і 2012/2013), Кривбас (2007-2011), Будівельник (2011/2012) та Азовмаш (2014). Потім тренував у Франції Монако та АСВЕЛ.

З 2017 по 2019 тренував національну збірну Чорногорії.

Галатасарай за свою історію 5 разів ставав чемпіоном Туреччини, 11 разів вигравав Кубок, а в сезоні 2015/2016 вигравав Єврокубок.

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