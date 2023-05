Каррі став першим гравцем в історії НБА, який реалізував 4000 триочкових

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі встановив історичне досягнення під час четвертого матчу серії з Лейкерс (101:104, 1-3).

Про це повідомляє пресслужба Голден Стейт.

На рахунку Каррі 3390 реалізованих триочкових у регулярних чемпіонатах та 611 - у плей-оф.

Він став першим гравцем в історії НБА, якому вдалося реалізувати 4000 триочкових. Також він лідер за дальніми кидками у плей-оф.

На другому місці за цим показником знаходиться Рей Аллен (3358), на третьому - Джеймс Гарден (3152).

У четвертому матчі серії з Лейкерс Стеф оформив 3-й у кар’єрі трипл-дабл з 30+ очками у матчі плей-оф.

3,390 regular-season threes.

610 playoffs threes.



Wardell Stephen Curry II is the FIRST player in NBA history to reach 4,000 career threes⚡️ pic.twitter.com/6SIbagfZjX