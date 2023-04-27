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Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023

Українець перебуває в категорії early-entrance
Сьогодні 14:23 154 0
Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023
#NBA, #Олександр Ковляр

Джерело - NBA.

Захисник збірної України Олександр Ковляр офіційно виставив свою кандидатуру на цьогорічний драфт НБА.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Ковляр увійшов до списку 42 міжнародних гравців, які виставили свої кандидатури на щорічний драфт.

Українець перебуває в категорії early-entrance - за віком уже має змогу виставлятися на драфт, і водночас може знятися з драфту до 31 травня, якщо виникне необхідність.

Цьогорічний драфт відбудеться 22 червня. Команди НБА оберуть 60 гравців.

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