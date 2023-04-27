Українець перебуває в категорії early-entrance

Джерело - NBA.

Захисник збірної України Олександр Ковляр офіційно виставив свою кандидатуру на цьогорічний драфт НБА.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Ковляр увійшов до списку 42 міжнародних гравців, які виставили свої кандидатури на щорічний драфт.

Українець перебуває в категорії early-entrance - за віком уже має змогу виставлятися на драфт, і водночас може знятися з драфту до 31 травня, якщо виникне необхідність.

Цьогорічний драфт відбудеться 22 червня. Команди НБА оберуть 60 гравців.

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