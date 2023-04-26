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Ягупова з Фенербахче виграла чемпіонат Туреччини

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова виграла черговий трофей в свою колекцію здобутків.
Сьогодні 18:29 188 0
Ягупова з Фенербахче виграла чемпіонат Туреччини
#Фенербахче, #Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче здолав Мерсін 82:56 в третьому матчі фінальної серії плейоф чемпіонату Туреччини і виграв вирішальну серію 3:0.

Для Фенербахче це 17-й титул чемпіонок в історії чемпіонату Туреччини і третій поспіль. Для Аліни Ягупової це третя перемога в чемпіонаті Туреччини.

У фінальній серії українка участі не брала, а загалом в цьому сезоні в чемпіонаті Туреччини провела 15 матчів, в середньому граючи 27,2 хвилини, набирала 14,0 очок, робила 5,3 підбирання та 6,2 передачі.

Раніше Фенербахче з Ягуповою переміг Мерсін у фіналі жіночої Євроліги.

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