Ягупова з Фенербахче виграла чемпіонат Туреччини

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова виграла черговий трофей в свою колекцію здобутків.

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче здолав Мерсін 82:56 в третьому матчі фінальної серії плейоф чемпіонату Туреччини і виграв вирішальну серію 3:0.

Для Фенербахче це 17-й титул чемпіонок в історії чемпіонату Туреччини і третій поспіль. Для Аліни Ягупової це третя перемога в чемпіонаті Туреччини.

У фінальній серії українка участі не брала, а загалом в цьому сезоні в чемпіонаті Туреччини провела 15 матчів, в середньому граючи 27,2 хвилини, набирала 14,0 очок, робила 5,3 підбирання та 6,2 передачі.

Раніше Фенербахче з Ягуповою переміг Мерсін у фіналі жіночої Євроліги.