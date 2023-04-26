Денвер зіграє з Фініксом у півфіналі Західної конференції НБА

Наггетс матимуть перевагу домашнього майданчика

Джерело - ESPN.

Визначилася перша півфінальна пара у плей-оф Західної конференції НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Переможці конференції за підсумками регулярного чемпіонату Наггетс зіграють з четвертою командою - Санз.

Денвер у першому раунді пройшов Міннесоту, Фінікс - Кліпперс. Обидві серії завершилися з рахуком 4:1.

Наггетс матимуть перевагу домашнього майданчика. На своїй арені у нинішньому сезоні вони мають результат 37-7, включаючи регулярний сезон і плей-оф, що є найкращим відсотком перемог у лізі.

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