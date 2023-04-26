Головне
Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги
Сьогодні 07:42 1982
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 10:47 10989
Лунін - найгірший гравець матчу Жирона - Реал, Циганков отримав середній бал
Сьогодні 09:40 228
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО
Вчора 21:33 3178
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:00 12978
Довбик: Не горю бажанням грати у Туреччині
Вчора 20:44 520
Маркевич назвав умову, за якої Шовковський має очолити Динамо
Вчора 18:39 1983
Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО
Вчора 16:44 2810
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Вчора 16:26 31007 5
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 14:43 8910
Прямі трансляції

Денвер зіграє з Фініксом у півфіналі Західної конференції НБА

Наггетс матимуть перевагу домашнього майданчика
Сьогодні 10:25 146 0
Денвер зіграє з Фініксом у півфіналі Західної конференції НБА
#NBA, #Денвер, #Фінікс

Джерело - ESPN.

Визначилася перша півфінальна пара у плей-оф Західної конференції НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Переможці конференції за підсумками регулярного чемпіонату Наггетс зіграють з четвертою командою - Санз.

Денвер у першому раунді пройшов Міннесоту, Фінікс - Кліпперс. Обидві серії завершилися з рахуком 4:1.

Наггетс матимуть перевагу домашнього майданчика. На своїй арені у нинішньому сезоні вони мають результат 37-7, включаючи регулярний сезон і плей-оф, що є найкращим відсотком перемог у лізі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 31007 5
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40! Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40! 8943
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 8910
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 12978
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 10989
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін 4330
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42290
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25498 3
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16140 6
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35267
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6385 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17911