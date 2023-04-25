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Г'юстон отримав нового тренера

Іме Удока працюватиме з Г'юстоном
Сьогодні 10:52 175 0
Г'юстон отримав нового тренера

Джерело - isport.ua.

Г'юстон досяг домовленості про підписання Іме Удоки на посаду головного тренера.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, на посаду головного тренера Рокетс претендували колишній тренер Лейкерс Френк Вогель і колишній тренер Шарлотт Джеймс Боррего, але керівництво зробило вибір на користь Удокі.

Нагадаємо, що минулого сезону колишній баскетболіст збірної Нігерії Іме Удока привів Селтікс до першого за 12 років фіналу НБА, в якому його підопічні поступилися чемпіонським титулом Голден Стейт.

Відзначимо, щоУдока міг тренувати Торонто, проте вибрав варіант із Рокетс.

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